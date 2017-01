La excusa para no ir fue que el equipo culé tiene un partido muy importante este miércoles 12 de enero contra el Athletic de Bilbao por los octavos de final de la Copa del Rey, serie que van perdiendo 2-1.

La ceremonia perdió color con esta ausencia pues en el once ideal del 2016 fueron escogidos cuatro jugadores del Barcelona: Messi, Suárez, Piqué e Iniesta, pero ninguno fue a recoger el galardón y la foto de los mejores quedó huérfana.

Los mismo sucedió con los que fueron elegidos como los tres mejores jugadores del mundo. Cristiano Ronaldo, quien fue el ganador, y Antoine Grizmann asistieron a la gala, pero en el tridente elegido faltó Lionel Messi.

Dani Alves, exjugador del Barcelona y que fue seleccionado en el once ideal, manifestó que no había razón para que sus compañeros no hubieran asistido.

Alves fue uno de los protagonistas de la velada, primero por su estrambótico vestuario que relucía por un saco lleno de brillantes. Pero el defensa además brilló por la bella mujer que lo acompañó a la gala, su novia Joana Sanz.

Eva Longoria, actriz y presentadora del evento también protagonizó uno de los chascos de la velada, pues no identificó quién era Alves.

Dentro del libreto en la entrega del premio al once ideal, la presentadora tenía que hacerle una pregunta al brasileño, pero demostró que no sabía quién era y sin pena preguntó “¿Quién es Dani?”.

La estadounidense con ascendencia mexicana demostró que no sabe mucho de fútbol, y que tampoco se preparó mucho para la gala.

Por último, la Fifa facilitó que cada uno de los invitados que participaban en la ceremonia hablaran en su lenguaje natal. En la ceremonia se escuchó inglés, alemán y español.

Esta mixtura de idiomas le pasó factura a Diego Armando Maradona que cuando fue a dar a conocer quién sería el mejor técnico del 2016 dijo: “el winner es… is… Claudio Ranieri”