El polémico mensaje de Luis Enrique a Cristiano Ronaldo

El técnico del Barcelona, Luis Enrique, ha causado polémica luego de que brindara declaraciones en donde se refería claramente a Cristiano Ronaldo luego de que este fuera galardonado por la FIFA como el mejor jugador del mundo.

CRISTIANO RONALDO ES EL GANADOR DEL PREMIO 'THE BEST' DE LA FIFA

En una rueda de prensa previa a la vuelta de octavos de final de Copa del Rey, el asturiano fue consultado por los comentarios de Cristiano después de que el propio jugador manifestara que el premio The Best lo habia ganado porque se lo merecia, el entrenador fue tajante y dijo: ''Tengo mucha suerte, no he visto la tele en una semana. Me privo de ver algunos shows que me cuentan'', declaró con una pequeña sonrisa.

Asimismo el técnico culé dijo estar de acuerdo y apoyó a los jugadores para no acudir a la gala de la FIFA para tener tiempo de prepararse de la mejor forma y afrontar el partido de vuelta frente al Athletic de Bilbao este próximo miércoles.