Luego de que el futbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo ganara el Premio The Best de la FIFA se han levantado muchas noticias.



¿Por qué? es que los jugadores del FC Barcelona no se hicieron presente a la gala de la entrega de este premio y CR7 les envió un claro mensaje cuando pasó a levantar un logro más de su carrera.



"La verdad es que el premio The Best fue para 'the best', que soy yo" dijo el portugués luego de ganar el premio.



Llegó el momento para que Luis Enrique, técnico del Barcelona diera sus palabras sobre el logro se Cristiano.



¿Cuándo ves a un futbolista recoger un premio indivisual y decir gano el The Best porque soy el The Best, qué piensas? se le preguntó a Luis.



"Tengo mucha suerte porque no he visto la tele en las últimas semana por la cual me privo de ver algunos shows o espectáculos que me cuentan" respondió el catalán.