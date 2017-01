Polémica: Ronaldo le contesta a Owen por burlarse de su peso

El braileño Ronaldo Nazario ha tardado solo tres días en contestarle el mensaje a su ex compañero del Real Madrid, Michael Owen, luego de que este publicara en su cuenta de twitter: ''¡Pensé que estaba cogiendo peso, hasta que miré a mi antiguo compañero Ronnie!''. Según el inglés esto lo hizo solamente por hacerle una broma.

LA CRUEL BROMA DE MICHAEL OWEN A RONALDO NAZARIO

Lo cierto es que Ronaldo, quien es tuvo presente durante la gala de la FIFA, decidió hablar sobre la supuesta broma de Owen en donde se le notó que no le habia causado mucha gracia: ''No he hablado con él después de que escribiera eso, pero me asusta la importancia que todavía tiene mi peso en el mundo en el que vivimos. No sé lo que eso significa, en realidad'', comentó a los medios de su país.

ROBERTO CARLOS AL RESCATE

Pero el 'Fenomeno' también recibió el apoyo de sus compatriotas. El primero en hacerse presente fue su gran amigo y ex defensor Roberto Carlos quien confesó que la publicación de Michael Owen no le resultó muy graciosa: ''No me gustan ese tipo de bromas. En serio, porque soy muy amigo de Ronaldo... Vamos a cuidarle. El problema de Ronaldo no es el cuerpo. Es el corazón, porque él tiene un gran corazón'', comentó.