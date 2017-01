Técnico de México está de acuerdo en jugar eliminatoria con Sudamérica

Juan Carlos Osorio, técnico de la selección de México opinó sobre la posibilidad de unificar la eliminatoria de CONCACAF con CONMEBOL, a criterio del colombiano la idea es estupenda porque así se adquiere un mayor nivel.

“Sería muy bueno, para mi sería extraordinario competir con los equipos sudamericanos porque son de los mejores en el mundo entonces el simple hecho de competir contra Brasil, Argentina, Colombia, Chile y los demas paises mejoraría al jugador no solamente mexicano sino a cualquier jugador que compita a ese nivel”.

Sobre la aprobación del Mundial a 48 selecciones el estratega agregó: "Creemos que la aprobación de la FIFA obviamente no es solo por razones deportivas y hay que entenderlo en ese punto de vista, creo que no soy la persona apropiada para discutir o no si es una buena decisión, el tiempo lo demostrará, cada uno tomará esa decisión".