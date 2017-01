Andrés Iniesta llamó a jugadores del Real Madrid para disculparse

Muchos han considerado un gesto de "malos perdedores" a jugadores del Barcelona que decidieron no asistir a la gala del premio The Best de la FIFA el lunes anterior donde Cristiano Ronaldo se coronó.

El capitán del Barca, Andrés Iniesta, tuvo que disculparse en un video grabado que proyectó la FIFA en pleno evento. "Queremos agradecer haber sido elegidos y disculparnos por no haber venido a la gala". En este caso, el centrocampista blaugrana no habló en ningún caso de medida de protesta sinó que señaló como excusa por no haberse presentado el duelo de Copa del Rey ante el Athletic del miércoles: "Queremos disculparnos por no haber venido a recoger el premio ya que tenemos un partido trascendental como es el del Athletic y no podemos estar", dijo.

Sin embargo esto no quedó en un simple video, medios españoles informan que el jugador del club catalán se tomó la molestia de llamar a los jugadores del Real Madrid para discuparse y aclararles que no fue algún problema contra los mismos jugadores, sino con diferencias directivas y un malestar ajeno al Real Madrid.

Incluso afirman que Andrés intentó convencer a sus compañeros de asistir a este primer evento, pero sus compañeros decidieron no ir anteponiendo el juego en Copa del Rey ante el Athletic.