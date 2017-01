Felipe Baloy entrena en Panamá mientras define su futuro

El defensa panameño Felipe Baloy apareció en los entrenamientos del San Francisco de su país y no descartó la posibilidad de firmar con el conjunto chorrerano de no concretar algo en el exterior.

"Estoy aquí buscando ritmo, pero uno no puede descartar nada, agradezco la oportunidad de entrenar acá en San Francisco que me da la oportunidad de tener ritmo y estar preparado para lo que se presente en los próximos días", fueron las primeras palabras del defensor al medio RPCTV.COM.

Sobre el interés que tendría Olimpia, mencionó: "Han habido acercamientos de algunos equipos, pero lastimosamente no han sido equipos tan fuertes, las posibilidades las he estudiado con mi familia y no son muy factibles para mí y la comodidad de mi familia que para mí es lo más importante. Aquí en Panamá hay equipos que se han interesado, no te lo voy a negar, pero bueno voy a esperar una o dos semanas más y si no concreto nada afuera trataré de arreglar con algún equipo de la LPF que han mostrado interés, sería agradable volver a jugar en Panamá". Agregó.

Actualmente Felipe Baloy no tiene equipo y entrena con el San Francisco de su país.

El defensa aceptó que es díficil estar sin equipo y no definir su futuro. "Es intranquilo estar sin equipo todavía, no es lo mismo entrenar afuera por eso la oportunidad que me dio San Francisco la tomé de inmediato así me mantengo en ritmo. Lo más ideal sería estar integrado en un equipo, espero que pronto se pueda concretar algo y ya pueda tener un equipo". Finalizó.