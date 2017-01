Thomas Müller esquiva a los periodistas hablando ¡por el pasaporte!

El delantero alemán Thomas Müller no quería comparecer ante los medios a su llegada a Alemania después de disputar un amistoso en Doha, Qatar, por lo que decidió crear un plan ingenioso para esquivarlos, pero su plan fue descubierto.

Müller sabía que sería cuestionado por su falta de gol en el duelo con Bayern Munich ante el Eupen de Bélgica, por lo que no dudó en utilizar su pasaporte a modo de teléfono celular para evitar las preguntas de los periodistas.

Salió del aeropuerto con el documento en el oído simulando una llamada, pero los medios se dieron cuenta.

El ariete no pudo evitar sonreír al pasar frente a ellos.

Start the day with a video of Thomas Muller avoiding interviews by pretending to be on the phone, using his passport pic.twitter.com/7zEsLDRcSK