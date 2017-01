Bomba: Paulo Dybala no quiere fichar por el Real Madrid

Paulo Dybala, jugador sensación de la Juventus de Turín, se ha convertido en una de las perlas del fútbol más deseadas por los grandes equipos de Europa.

El Real Madrid es el equipo que más veces ha llamado a la puerta del argentino para poder hacerse de sus servicios. Todo parecía que el fichaje era una realidad, sin embargo, el propio jugador ha desvelado que no tiene ningun intéres de abandonar el club italiano.

EL REAL MADRID PAGARÍA 105 MILLONES DE EUROS POR PAULO DYBALA

En una entrevista a Rai Sport luego del partido de la Copa de Italia en el que fue figura manifestó que: ''No tengo ninguna oferta del Real Madrid o Barcelona, por lo que no tengo nada que rechazar. Estoy contento y feliz aquí. Me quiero quedar, pero esto no depende sólo de mí. Mi agente llegará aquí en los próximos días y esperamos cerrar un nuevo contrato".

Asimismo, afirmó que todavía es un jugador muy joven para ganar el Balón de Oro: ''A mis 23 años todavía tengo mucho que mejorar. De momento trato de divertirme en el juego y para dar mi contribución al equipo y a la felicidad de tifosi", finalizó.

Dybala llegó a la Juve por 32 millones de euros podecente del Palermo. El jugador tiene contrato con el club hasta el 2020 y todo parece indicar que cumplirá con lo acordado.