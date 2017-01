Cristiano Ronaldo volvió a catalogar el 2016 como el mejor año de su carrera como futbolista por el hecho de ganar Eurocopa, Champions y Mundial de Clubes, se siente orgulloso y asegura no descansará para seguir logrando más título.

De momento, apunta a ganar la Liga con Real Madrid, nuevamente la Champions sin olvidarse de la Copa Confederaciones, un título por el que por primera vez aspirará Portugal.

Esta es la entrevista que el portugués ha brindado a la FIFA.

¿Puede decirse que el 2016 ha sido más especial si cabe?

Ya he dicho algunas veces que posiblemente haya sido el mejor año de mi carrera. Es evidente que el título de la selección ayudó mucho, al ser la primera vez en la historia que Portugal gana ese trofeo [Eurocopa 2016].

Y eso hace que el año sea especial. Y también con el Real Madrid, con la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes, para terminar el año de la mejor manera. Es decir, ha sido un año espectacular, sin duda el mejor que haya tenido nunca desde que empecé a jugar al fútbol.

¿Empiezas a darte cuenta de hasta qué punto eres ya uno de los grandes de la historia del fútbol?

Yo no tengo dudas de que ya estoy en la historia del fútbol. Ese era mi mayor objetivo, desde que empecé a jugar al fútbol: no ser tan sólo un jugador, sino una estrella, e intentar ser siempre el mejor. Y lo he conseguido: los títulos hablan por sí solos, tanto los colectivos como los individuales, los récords… Eso es un motivo de orgullo, y me motiva para seguir trabajando de la misma forma que lo he hecho hasta ahora.

Ya has ganado muchas cosas, pero ahora habla sobre un trofeo inédito: el primer Premio The Best al jugador de la FIFA.

Sí, es la primera vez. Es un trofeo bonito, que pesa mucho. Es la primera vez que la FIFA organiza este premio y creo que el hecho de ser el primero lo convierte en especial. Para mí supone un privilegio enorme.

¿Cuál es el secreto para seguir así año tras año?

No hay ningún secreto, sólo trabajo duro y esfuerzo. Juego en un equipo que me ofrece la posibilidad de competir por estos trofeos.

Y también en la selección portuguesa. Creo que fue una Eurocopa sensacional. Ya lo he dicho, y lo repito: ha sido un año de ensueño. El desempeño colectivo, el desempeño individual, el desempeño del equipo y el desempeño de la selección nacional.

Junto a Infantino, el presidente de la FIFA.

¿Cuáles son los principales objetivos de CR7 en 2017?

Son los mismos. Una nueva etapa. Nuevos retos. Trofeos que ganar y goles que marcar. Al final, son los mismos de siempre. Intentar ganar lo máximo posible con el desempeño colectivo y, si se puede, también en el plano individual.

Este año está la Copa FIFA Confederaciones. ¿Qué representa para la selección portuguesa y para Cristiano?

Va a ser la primera vez que Portugal compita por el trofeo de la Copa Confederaciones. Será muy bonito. Quedará en nuestro historial. Obviamente, ganarlo sería un sueño. Somos conscientes de que será complicado, habrá grandes equipos. Pero en el fútbol todo es posible.

EN CORTITO

¿El mejor gol de tu carrera?

Suelo decir que el último, siempre.

¿Lo mejor de ser Cristiano Ronaldo?

Hacer feliz a la gente.

¿El mejor defensa que has enfrentado?

El mejor defensa, es difícil mencionar uno, me he enfrentado a tantos defensas fantásticos.

¿El mejor día de su vida?

Cuando nació mi hijo.

¿La mejor canción para motivarse?

No tengo una, sino muchas. Me gusta mucho la música alegre. El reguetón es mi favorito.



¿Lo mejor que la dicho su hijo?

Papa, te quiero y eres el mejor del mundo.

¿La mejor ciudad de Portugal?

La mejor ciudad de Portugal es Funchal, en la isla de Madeira.



¿El mejor estadio para jugar?

El Santiago Bernabéu.

¿El mejor plato que cocina tu madre?

Lo mejor que cocina mi madre es el bacalao.