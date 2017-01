Mario Alberto Kempes, considerado como uno de los mejores jugadores argentinos de la historia, habló en una entrevista para La Nación. Repasó la acutación de Cristiano Ronaldo en Eurocopa y Champions, habló del rechazo a Messi que hay en su país y de otros temas más.

El ex delantero piensa que Messi ya cumplió con lo que debía. “¡Ya está! No le hace falta un Mundial. Si le comparamos con Cruyff y Di Stéfano que no ganaron ningún Mundial... No tienes que ganar un Mundial para estar en esa mesa. Hay muchos jugadores que no lo han hecho y podrían estar ahí..., pero qué le vamos a hacer”, mencionó el argentino.

Lionel Messi se ha enfrentado a mucho rechazo en Argentina debido a que no ha ganado el Mundial, pero Kempes son injustas las críticas, “¿Ya se ha dado cuenta la gente? Te dicen que teniendo al mejor jugador del mundo cómo lo van a insultar y a menospreciar ¡Ustedes están locos! Y tienen razón!”.

Kempes cree que Dybala es el sucesor de Messi, “Hace un par de meses estarían peleando el ‘Kun’ y el ‘Pipita’ por ese puesto, pero ahora Dybala les está sacando una cabeza a todos. Si las lesiones no lo persiguen...”.

CRISTIANO NO SE ESCAPÓ

El comentarista argentino piensa que Cristiano no brilló tanto como se cree en la Champions y la Eurocopa. “Hemos tenido la gran suerte de encontrar en estos 6 o 7 años a dos monstruos que nos divierten. Pero claro, la diferencia de edad hace que Cristiano tenga que levantar un poquito el pie del acelerador. Aún es joven, pero en la Euro no fue la figura excluyente y tampoco destacó en la final de la Champions. Después, terminó como el héroe en ambas, pero no brilló”.