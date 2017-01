Sergio Ramos: ''Me gustaría que me tratarán como a Dani Alves o Rakitic''

Luego de convertir un golazo desde los 11 pasos y a lo Panenka, el defensor y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha soltado explosivas declaraciones sobre el encuentro donde fue insultado y silbado por un sector de la afición sevillista y respondió con polémica celebración.

El central manifestó en zona mixta que no ha tenido la intención de ofender a todo el estadio sino que unicamente a los radicales del equipo que son los que más se meten con el jugador cuando el Real Madrid visita el Ramón Sánchez Pizjuán.

''Hace muchos años que estoy viniendo a jugar a este estadio y nunca me han recibido como me hubiera gustado, como hacen con otros. Es algo respetable, puedo entender que prefieran a otros. Yo he pedido perdón a preferencia, al sector sur y al fondo, pero a la otra parte no. Son los que manchan a esa gran afición sevillista. No he insultado ni he faltado el respeto a nadie", comentó Ramos.

Además dejó claro que: ''Esta siempre va a ser mi casa (Sevilla), por mucho que algunos no lo entiendan, me piten y se acuerden de mi madre y la insulten desde el minuto uno''.

Al parecer al capitán merengue le duele que no lo traten igual que a otros ex jugadores blanquirojos. "Me gustaría que me recibieran de otra manera, pero sé que no va a ser así. A jugadores como Dani Alves o Rakitic se les recibe como a dioses", finalizó.