Ibrahimovic: ''La gente que habla sobre mí dice que estoy muerto''

El jugador del Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, ha concedido una importante entrevista a la leyenda viviente del Arsenal y ex jugador del Barcelona, Thierry Henry para Sky Sports.

Ibra, manifestó que no tiene nada que probar a todos aquellos que lo criticaron por su fichaje al cuadro inglés. Además, habló sobre los comentaristas deportivos, en su mayoría exfutbolistas, que lo cuestionaron duramente cuando llegó a la Premier League.

"No tengo problema con las críticas porque he pasado por ello durante toda mi carrera. Es algo que me motiva, que me da energía'', empezó diciendo el sueco a Henry.

''La gente que habla sobre mí dice que estoy muerto, que si eres esto, que si eres lo otro... Son exjugadores hablando que no recuerdo cuando jugaban. Pero una cosa es segura, ellos me recordarán el resto de sus vidas".

Ibrahimovic aseguró que tenía ofertas de la Super Liga China pero que decidió llegar a Inglaterra como un reto personal: ''Han sido muchos años diciendo que nunca podría hacerlo bien en la Premier League. Yo tuve mi propia aventura por diferentes países y cuando sentí que era lo más difícil para mí, decidí venir. Digamos que una persona en mi situación puede tomar el camino fácil, ir al extranjero, hacer dinero en China o en otro lado y conformarse con la carrera que tuvo. Yo no escogí eso, acepté el reto", explicó.

Para finalizar, el atacante reveló la razón por la cual escogió el equipo que dirige el portugués José Mourinho: ''Por eso elegí al United y si puedo terminar la tarea de llevarlos a lo más alto, estaré más que feliz. No creo que sea un trabajo fácil, un objetivo sencillo. Siempre ha sido duro allá donde he ido. Necesitaba mucho más que los otros y eso es lo que veo aquí a los 35 años, gente que dijo que sería imposible, pero yo lo hago porque soy capaz".

Zlatan es el máximo goleador de los Diablos Rojos en esta campaña con 13 goles en 19 partidos disputados.