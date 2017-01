Ronaldinho: ''No me arrepiento de haberme marchado del Barcelona''

Ronaldinho Gaúcho, ex jugador del Barcelona, ha concedido una entrevista para 'Gulf News' en donde manifestó su admiración por Lionel Messi y asegurando que no se arrepiente de haber dejado el equipo azulgrana.

El brasileño declaró que le hubiera gustado jugar un poco más de tiempo al lado de la Pulga: ''Me hubiera gustado jugar mucho más junto a Messi. Es un gran jugador y estoy muy feliz de haberle ayudado en los inicios de su carrera dándole la asistencia de su primer gol''.

Asimismo confesó que ''viendo el gran jugador en el que se ha convertido con el tiempo, habría sido genial haber jugado más tiempo con él, pero en aquel entonces mi etapa en el Barca había llegado a su fin y era el momento de marcharme para lograr otros objetivos''.

Ronaldinho fue directo al comentar que no se arrepiente de haberse marchado del Barcelona para recalar a Italia: ''no me arrepiento en absoluto''.

Para finalizar, el ganador del Balón de Oro en 2005, volvió a elogiar al crack argentino: ''Messi demuestra cada día que es el mejor, no hace falta que demuestre nada en un Mundial. Como amigo mío le deseo lo mejor en todo, como hago con todos mis amigos'', finalizó.