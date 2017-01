Cristobal Soria estalla en programa y celebra a más no poder derrota de Real Madrid

Cristobal Soria de ‘El Chiringuito’ ha aprovechado para mandar un recado a los madridistas después de que el Sevilla le haya quitado el récord de partidos sin perder (40) de los de Zidane.



"¿A dónde querés que vaya? ¡SI! ¡SI! Sampaolismo en vida, Sampaolisma se llama. Un gusto de saludarte Tomás Roncero (Jefe de redacción de Diario AS), me alegro mucho saludarte, te voy a decir dos cosa, esta no solo es la victoria del Sevilla, esta es la victoria de todo el mundo del fútbol, hasta los japoneses se han alegrado, estamos a un puntito de ustedes" empezó diciendo el eufórico Soria.



"Que cosa más grande, Sampaolismo como forma de vida, lo recomiendo, la madre que parió a todos los sevillistas. Sevillismo en vena se llama" gritó en lo ancho del set del programa.



Sin duda que haberle quitado esos tres puntos al Real Madrid en el Sánchez Pizjuán no solo lo celebraron los jugadores, fue un gran impacto en sus aficionados.