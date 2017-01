Dimitri Payet amenaza a su equipo con autolesionarse si no lo venden

El jugador francés Dimitri Payet ha lanzado una advertencia bastante fuerte a los directivos del West Ham, equipo donde actualmente juega.

El volante que fue una de las figuras del conjuntos galo en la pasada Eurocopa aseguró que si no permiten su traspaso a otro equipo se autolesionará.

"Juro sobre la cabeza de mi organoz sexual que nunca volveré a vestir la camiseta del West Ham. Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo. Soy un ser humano, tengo derecho a elegir mi futuro. Y mi futuro lo veo en el Marsella".

El jugador se encuentra muy molesto y a la expectativa que el club inglés lo pueda vender ya que en las últimas horas este ha sido uno de los temas tocado dentro del seno del club.

"Estoy escandalizado por que no hagan lo que les pido. He ayudado en gran medida al West Ham desde que llegué y me podrían dar las gracias aceptando mi venta. Es lo mínimo". Concluyó Payet cuya camiseta fue escupida y pisoteada por la que todavía es su afición en el último encuentro disputado.