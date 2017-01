Zidane: ''Keylor ha sido el portero de los 40 partidos sin perder''

En entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, declaró ante los medios previo al partido que tendrá contra el Celta por la Copa del Rey, que está contento con el nivel mostrado por el equipo y en especial por Keylor Navas.

Zidane manifestó que el arquero tico es de los mejores y salió en su defensa por la críticas que le llovieron el domingo ante el Sevilla: ''A Keylor le veo muy bien. Está haciendo una buena temporada, claro que se le puede pedir más. Hasta ahora ha sido el portero de los 40 partidos sin perder y eso es por algo. Él estaba, no creo que me equivoque. Kiko está muy bien y Rubén también".

LOS JUGADORES DEL REAL MADRID MÁS CRITICADOS POR LA AFICIÓN LUEGO DE LA DERROTA

Asimismo, se le cuestionó por el estado físico del equipo: ''No creo que acusemos el cansancio, al contrario. Voy a tirar de todos y el mensaje no va a cambiar. Si algún partido voy a repetir once no cambia nada, también puede pasar, pero van a contar los 24 hasta el final de temporada. Si ganamos algo es por todos ellos".

El francés manifestó que el fin del invicto era algo que podia suceder: "De todos modos esto iba a pasar, no va a cambiar nada. Lo que sí pido a nuestra afición es que esté detrás de nosotros, que seremos los que lo haremos bien o mal. Los que no son del Madrid no van a querer que ganemos. No cambia algo perder un partido, sabemos que algo ha pasado y hay que buscar la solución para que no pase otra vez".

También se refirió a la posible ausencia de Cristiano para el partido de mañana: ''Tú verás mañana, cada uno opina, si es mejor que descanse o que juegue para coger ritmo. Lo veréis mañana".

La afición merengue señaló a Benzema como uno de los principales culpables de la derrota en el Sánchez Pizjuán y el entrenador salió en defensa diciendo: ''¿No puede perder un balón en el centro del campo? Jugando 90 minutos no puedes hacer todo bien, pero todos. Porque no es sólo la pérdida del balón. Jugando 85 minutos así... Hemos tenido cinco que a veces pasa en el fútbol, hay que estar siempre metido en el partido. Hasta que pite el árbitro puede pasar de todo".

Por último, despejó las dudas sobre los posibles fichajes que podrían llegar al arco madridista: ''Esos son rumores, lo que va a pasar el año que viene ni me interesa ni es momento de hablar de eso. Keylor es portero del Madrid y lo está haciendo bien. Estoy feliz con Kiko y Rubén también. Son mis tres porteros y no quiero cambiar nada. Es normal los debates después de la derrota. Los tres van a hacer lo mismo".

El Real Madrid se enfrenta este próximo miécoles ante el Celta en la ida de los cuartos de final de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, partida que dará el pitazo inicial a las 2:45 pm hora de Honduras.