Messi: ''Cristiano ha logrado cosas grandes porque es un gran jugador''

El astro del Barcelona, Lionel Messi, ha despejado las dudas en cuanto a la relación que mantiene con las estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Ambos jugadores son considerados como los mejores del mundo.

Messi brindó declaraciones a la revista Coach Magazine donde aseguró que tanto él como Cristiano se guardan un gran respeto: ''Nos tenemos un respeto mútuo. Lo veo como un gran jugador que ha logrado grandes cosas porque eso es exactamente lo que es'', dijó.

Además se dejó entre ver que no existe ninguna rivalidad y que solo se dedica a su club: ''Mi motivación, no obstante, siempre se basa en hacer lo mejor para el Barcelona, para Argentina, mi selección y para los aficionados".

Por útlimo aclaró que no le gusta perder ninguno de los partidos: ''Odio perder. Y no sólo me afectan después de los partidos, sino muchas horas más. No soporto el perder partidos, esa sensación de perder. Luego esa sensación la necesitas para esforzarte aún más y buscar la victoria en los partidos", finalizó.

Cabe recordar que la renovación de Messi sigue con la moneda en el aire luego de los rumores que afirman que el Manchester City de Pep Guardiola ofrecería más de 110 millones por el argentino.