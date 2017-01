Kaká y Villa no descartan jugar en el fútbol mexicano

El capitán del Orlando City, Kaká, brindó declaraciones para la cadena de ESPN asegurando que no descarta jugar en el algún momento en el fútbol mexicano.

Asimismo lo dijó el español David Villa, quién acompañó al ex jugador del Milán, aunque ambos concretaron que una propuestas de este tipo nunca les ha llegado.

REPASA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA MEXICANA

El brasileño aseguró que nunca han habido acercamientos para jugar en México: ''Nunca he tenido una oportunidad o una oferta para jugar en México, pero no descarto esa posibilidad''.

David Villa no le llevo la contraria a su colega y comentó que también no ha tenido ofertas formales de clubes mexicanos: ''El futbolista nunca puede descartar ningún mercado futbolístico, porque el futbol cambia de la noche a la mañana. Nunca he tenido una oferta formal de ningún equipo de México, pero nunca puedes descartar nada porque el futbol es muy cambiante y nada puede separar", declaró.