Ex jugador del Real Madrid indignado porque nadie lo conoce  

Julien Faubert, el futbolista francés, fue fichado por el Real Madrid en el 2009 en el último día del mercado de invierno, llegó procedente del West Ham, pero así con la discreción en la que arribó, así mismo se marchó.

Pocos aficionados del conjunto español lo conocía, había iniciado su carrera en el Cannes, luego Girondins y finalmente dio el salto a la Premier League donde tuvo actuaciones destacadas con su club.

Finalmente su participación en el Real Madrid durante los seis meses que estuvo apenas fue de 60 minutos, por eso casi nadie lo recuerda, hoy con 33 años ha decidido seguir su carrera en la segunda división de Finlandia específicamente con el Inter Turku ante la falta de oportunidades en otros países.

Faubert reclama en una entrevista con la revista France Football la poca confianza que existe en él en los clubes de la Ligue 1.

“Yo no iba a volver a Francia. Si hubiera aparecido la oportunidad adecuada… Sin embargo Francia no era mi prioridad, quería irme al extranjero. Creo que hay demasiadas dudas sobre mis capacidades físicas en Francia. Sin embargo estuve bien en mi etapa en Escocia, donde he jugado casi todos los partidos. Incluso fui nombrado mejor jugador en el partido ante el Celtic. Se me ha faltada al respeto”, dijo en una entrevista a France Football.

Faubert cree que ha sido minimizado por muchos clubes en Europa.

Y agrega: . “Cuando nos poníamos en contacto con los clubes algunos decían: ‘¿Faubert? ¿Quién?’. Ya no tengo 17 años. Es una falta de respeto. Así que decidí irme fuera no seguir en el país al que amo”.

Su fugaz paso en el Real Madrid hacen creer que es un mal jugador, pero no cree que esa imagen corresponde a él. “Ya es suficiente. Mi imagen no refleja en absoluto quién soy. La gente tiene una imagen de mí muy falsa”.

Real Madrid en 2009 pagó al West Ham 1,5 millones de euros por su cesión, había opción de compra por 6 millones, pero decidieron no hacer uso de ella.

“No me marcan las criticas durante mi paso por el Madrid. La realidad es que he tenido más apoyo en Inglaterra. En vez de presumir de que un francés jugara en el Madrid se dedicaron a criticarme desde mi país. Creo que el Madrid no se interesa en un jugador sólo por diversión. Pase lo que pase eso siempre quedará en mi curriculum”.