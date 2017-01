El jugador histórico del Madrid que le pidió las camisetas a Messi

El jugador del Barcelona, Lionel Messi, ha sorprendido a todos los medios luego de las declaraciones brindadas en donde confesó que un jugador del Real Madrid le pidió sus playeras en dos ocasiones después de finalizar los respectivos clásicos españoles.

Messi explicó que en el 2007 se vio asombrado ya que el histórico mediocampista español, José María Gutiérrez, Guti, fue el jugador que en más de una vez le pidió su camiseta al término del partido.

"Hubo un par de jugadores que me sorprendieron... Guti me la pidió. Me la pidió cuando jugamos en el Santiago Bernabéu y también cuando jugamos en el Camp Nou. Además, siempre habló bien de mí", confesó.

Lionel Messi intentando superar la marca de Guti.

Asimismo, el crack azulgrana ha confesado que él no es de andar pidiendo camisetas pero que le solicitó en su momento una al técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. El rosarino no esconde su admiración por el mago francés y ha dicho que creció admirando su juego y habilidades.

Messi y compañía realizarán una dura visita mañana cuando enfrenten al Eibar por la jornada 19 del fútbol español. El pitazo inicial será a las 1:45 pm, hora de Honduras.