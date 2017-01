El descomunal recibimiento de Carlos Tévez en China

El futbolista argentino Carlos Tévez dijo hoy sentirse ya "como en casa" en la ciudad de Shanghái, donde ha llegado con el reto de hacer crecer a su equipo y al deporte de moda en el país asiático.



"Con la bienvenida que me dieron me hicieron sentir como si estuviera en casa", contó hoy el argentino a los medios de comunicación en su presentación oficial, donde recibió la camiseta azul brillante con el número 32 que desde ahora lucirá.

Sonriente y feliz, el futbolista confesó que le habían pedido que dijera algunas palabras en shanghainés pero que, tras haber practicado, no fue capaz: "Tienen que tener un poco más de paciencia", dijo.



El Shenhua y el Boca Juniors anunciaron hace unas semanas el acuerdo por el traspaso del futbolista de 32 años en una operación en la que el club argentino recibirá 11 millones de dólares (10,5 millones de euros).



Según informaciones publicadas por la prensa oficial china, 'El Apache' cobrará 40 millones de dólares anuales y se convertirá en el futbolista mejor pagado del mundo, una cantidad que no fue confirmada por el delantero.



"No he dicho la cifra que uno iba a ganar porque eso es confidencial. Uno no puede estar diciendo lo que va a ganar por respeto a sus compañeros y a su institución y entonces creo que es una falta de respeto decir lo que uno gana por hacer su trabajo", apuntó.



Para tener una adaptación más fácil contpo que se ha traído a China a 19 miembros de su familia. "Para tomar un desafío tan grande como es venir a China y el esfuerzo que uno tiene que hacer, es importante para mí estar con mi familia, para poder después rendir de la mejor forma dentro del campo", finalizó.