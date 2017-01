Piden a Zidane que suba a primer equipo de Real Madrid a dos canteranos

Real Madrid es el equipo que comanda en la tabla de posiciones de la Liga de España, pero no todo es bueno.



Resulta que el equipo de Zidane ha venido sufriendo de muchas bajas por lesión a lo largo del torneo.



El ex entrador del Real Madrid Castilla Luis Miguel Ramis, no aguantó más y tuvo que pedirle al técnico francés que le de oportunidad a Achraf y Febas.

Real Madrid anuncia el tiempo que estarán de baja Marcelo y Modric



Estos dos jóvenes son los futbolistas que más juegan en las inferiores del '11 veces campeón de Europa'.



"¿Problemas con laterales? Achraf. ¿Problemas en el centro del campo? Aleix Febas. Reviento si no lo digo. Hala Madrid!!!", ha escrito Ramis en su cuenta de Twitter.

Aleix Febas estuvo al mando de Zidane hace un tiempo al igual que Rami y sigue sumando muchos minutos. Sólo se quedó en el banquillo en el primer partido, contra la Real B; y frente al Mensajero, cuando cumplió sanción por expulsión.



Achraf encara su primera temporada en el Castilla, pero el lateral derecho es un conocido ya que estuvo en el Juvenil A. Ya es internacional absoluto por Marruecos, con la que disputó 23 minutos en un amistoso contra Canadá el pasado mes de octubre.