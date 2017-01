Yaya Touré se niega a ir a China y pone a Ibrahimovic como ejemplo

El fútbol chino ha estado tentando a todos los cracks del fútbol mundial a base de ofertas multimillonarias, sin embargo, con el marfileño Yaya Touré no tuvieron suerte.

El futbolista del Manchester City dejó clara su postura en cuanto al dinero y al deporte que practica, afirmando que Ibrahimovic es un gran ejemplo.

"Ibrahimovic es un gran ejemplo. Él tiene 35 años y piensa jugar por unos tres años más. Él tiene la misma mentalidad que yo. Es un gran jugador, un campeón que ama el fútbol. Primero el fútbol, luego el dinero. Puedes tener suerte y jugar para un gran club y ganar mucho dinero. ¿Pero irse a China? Eso si no", comentó Touré.

La oferta que le propusieron al mediocampista fue de 430,000 euros semanales, sin embargo el jugador la rechazó, debido a que considera que el fútbol de ese país está a un nivel muy bajo.

“¿Yo? No. Todavía me veo joven, ¿no es así? Quiero jugar en Europa, especialmente en Inglaterra. Quiero seguir por unos años más. Siempre he dicho que si me fuese a China, estaría enojado conmigo mismo. ¿Juegas al fútbol porque te gusta o por dinero? Yo solo quiero jugar este deporte porque me gusta mucho. Amo jugar. Me gusta ayudar a mis compañeros, me gusta cuando jugamos contra grandes jugadores y equipos", sentenció.

Actualmente Touré Yaya milita en el Manchester City, donde tras no haber tenido un buen inicio ha recuperado su forma y se hizo con la titularidad.