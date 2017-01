Courtois: ''Navas es un portero muy explosivo''

El arquero del Chelsea, Thibaut Courtois, ha soprendido a todos los medios luego de las declaraciones que brindó sobre el actual arquero del Real Madrid, Keylor Navas.

REPASA LA TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

Courtois es una de los principales fichajes que tiene el Madrid en su agenda. Florentino Pérez ya ha hecho saber publicamente el deseo que tiene de fichar al joven portero, ya que sorprendentemente, el tico no le termina de generar confianza.

Sin embargo, el arquero del Chelsea ha concendido una entrevsta a 'Fiebre Maldini', donde confesó su admiración por Navas: ''Es un portero explosivo, rápido y con buenos reflejos".

Sobre las críticas que sufrió el costarricense, Courtois aclara que: ''Ha estado mucho tiempo lesionado y cuesta coger la forma. A mí también me sucedió y luego en la Eurocopa creo que rendí a un buen nivel".

Por último, el belga dijo sentirse comodo en el Chelsea y que no piensa abandonar la Premier: ''Nunca me he sentido mejor en el Chelsea desde que llegué (2011). Me siento bien en el campo, haciendo paradas decisivas cuando toca'', finalizó.