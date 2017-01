Revelan declaración de Neymar ante el juez. Fiscalía pide cinco años de prisión

El jugador del Barcelona, Neymar, sigue metido en problemas con la justicia en España y este día se ha filtrado la declaración que hizo frente al juez en la que el brasileño dice no saber nada y todo ha sido manejado por su padre.

Tras la declaración frente a un juez, el delantero del Barcelona confirmó que él no sabe nada de lo que pasa ya que su padres es quien manaje todo. La Fiscalía en España pide hasta cinco años de prisión de ser encontrado culpable.

“Sí, comprendo, pero no sé mucho, sobre todo sé más por lo que hablan en la prensa, y mi padre es quien maneja mi carrera desde que nací y es una persona en quien confío con los ojos cerrados y cuida de mi vida y de mi carrera también”, respondió al juez.

Neymar cuando acudió a brindar su declaración por el caso de corrupción. Foto cortesía

La estrella del Barcelona no se acuerda ni cuendo firmó su primer contrato con el Santos y aclaró: “La verdad, yo... no recuerdo muy bien, sé que profesionalmente fue con 16 años que firmé mi primer contrato, y desde que puse mi firma en papel esa vez, fue mi padre quien manejó todo, que es una persona en la que yo confío, y él me pedía que firmara los papeles y eso es lo que yo hacía sin ningún problema”, informa el diaro El Confidencial.

Neymar tampoco pudo aclarar frente al juez una prima de dinero que recibió en 2009 para vender el 40% de los derechos de formación a una empresa. Siempre puso a su padre como el que manejó todo.

“La verdad, no, no me acuerdo porque nunca me metí en los contratos ni en lo que pasaba con mi carrera, porque no me gusta y por eso tengo una persona que lo maneja, que es mi padre y él siempre maneja todo de la mejor forma posible y hago lo que él me dice”, repitió. “Es una persona en la que confío, es una persona que tiene total libertad para hacer lo que quiera con mi vida”.