Roncero explota por narración en Barcelona de la eliminación del Real Madrid

La eliminación del Real Madrid en Copa del Rey a manos del Celta desató la alegría en Barcelona y así quedó reflejado con la narración de la radio Rac1 con el segundo gol de Wass.

"Gol y eliminados. Gol y a la calle. Gol para eliminar al equipo del triplete. Gol para eliminar al equipo de los 40 goles. Gol para eliminar al equipo del The Best. Gol para eliminar al equipo de la Felizidane. Gol para eliminar al mejor equipo del universo. Gol para joder y a la calle", fue parte de la narración que hizo explotar al periodista de As y fanático del Madrid.

"Ya vamos en junio quién se va al carrer (a la calle), yo le digo a Damiá (el narrador) gracias porque me voy a encargar que este video llegue mañana fresquito a Valdebebas, gracias por la motivación y te juro que ustedes van a ser los causantes de Liga y Champions", decía Roncero furioso.