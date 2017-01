Fallece en Rosario el primer entrenador de Lionel Messi

Ernesto Vecchio, primer entrenador de Lionel Messi en sus comienzos en el fútbol, falleció a los 65 años en su casa de Rosario.



El entrenador, que actualmente seguía formando juveniles en las divisiones formativas del club Sarmiento de Rosario, fue el técnico que más tiempo dirigió a Messi durante sus primeros años en Newell's Old Boys, donde trabajó durante 28 años.



Vecchio, nacido el 30 de julio de 1951, inició su carrera como técnico en 1984, en la escuela "Malvinas Argentinas", donde en 1995 dirigió 'La Máquina '87", equipo campeón liderado por 'La Pulga' Messi.



"Antes de que llegara a Newell's, en todo Rosario ya se hablaba del talento de un chico que jugaba en Abanderado Grandoli. Comencé a trabajar con él cuando pasó a cancha grande en el Polideportivo de Bella Vista. Allí, demostró que tenía una actitud, una habilidad y una técnica distinta a todos los demás", había recordado Vecchio en una entrevista con el diario La Nación.



"Una vez recibió la pelota de su propio arquero, empezó a eliminar rivales y, cuando superó al arquero rival, éste se golpea con su pierna y Lionel, en lugar de convertir, paró la pelota y le pidió al árbitro que lo atendiera", recordó sobre los comienzos de Messi.



"Me acuerdo que en uno de sus últimos partidos en Newell's estaba enfermo, pero igual vino y lo dejamos en el banco. Cómo íbamos perdiendo 1-0, lo llamé y le pregunté si estaba para jugar, me respondió que sí y le dije 'entrá y ganame el partido' y así lo hizo convirtiendo un gol y dando una asistencia magnífica", fue otra anécdota que rememoró de su precoz juventud antes de que emigrara con doce años a Barcelona.