Shanghai Shenhua niega interés en Rooney y dice que no fichará más

El Shanghai Shenhua de la liga china, que recientemente ha incorporado a sus filas al astro argentino Carlos Tévez, negó este viernes los rumores que apuntaban a un posible interés en contratar al delantero inglés Wayne Rooney, y de hecho aseguró que ha cerrado sus fichajes de cara a la temporada que empieza en marzo.



En un comunicado publicado por la Asociación de Fútbol de Shanghai, tanto este club como el otro de la ciudad que milita en la primera división, el SIPG, señalaron que no van a fichar más extranjeros para la temporada entrante, por lo que el presunto interés en la estrella del Manchester United no es tal.



Informaciones de la prensa británica que el Shenhua calificó de "puramente falsas" afirmaban que Rooney podría llegar a la liga china con un sueldo anual de unos 30 millones de euros, casi comparable al que se rumorea cobrará Tévez en el mismo equipo, que los medios han cifrado en 40 millones pero él no quiso confirmar.



"Los dos clubes de Shanghai en la Super Liga China han finalizado las incorporaciones foráneas, los contratos están completados", señaló el comunicado de la federación local.



La nota oficial dio a entender que los dos clubes han decidido poner freno a los fichajes ante el llamado de las autoridades deportivas estatales a reducir el fuerte gasto en futbolistas foráneos que algunos clubes han llevado a cabo en las últimas semanas.



El Shenhua, que ha contratado para esta temporada al uruguayo Gustavo Poyet como entrenador, y el SIPG, que fichó para el banquillo al portugués André Vilas-Boas, han sido dos de los equipos que más se han reforzado de cara a la temporada 2017.



El SIPG batió el récord al fichaje más caro de la historia de China al contratar a finales de diciembre al brasileño Oscar por 61 millones de euros.



Los movimientos del mercado en los clubes de Shanghai y otras ciudades chinas llevaron a los reguladores de la liga nacional a reducir de cuatro a tres el número de extranjeros que pueden jugar en el campo, así como a pedir el fin de los gastos "irracionales" entre los equipos locales.