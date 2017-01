Costa de Marfil un total fracaso en Copa Africana al no avanzar a cuartos

La Copa Africana de Naciones que se disputa en Gabón ya está llegando a su etapa final y ya tuvo la primera sorpresa. Costa de Marfil quedó eliminada en la fase de grupo.



Los 'elefantes', actuales campeones de África, no pudieron en la primera fase y se quedaron el tercer puesto del Grupo C.

Gabón, sede de esta Copa Africana 2017 no pudo avanzar a los cuartos y terminó en el tercer puesto del Grupo A. Argelia fue otra.



Las selecciones de Burkina Faso, Senegal, RD Congo y Egipto avanzaron con paso firme al liderar en sus respectivos grupos, seguidos de Camerún, Túnez, Marruecos y Ghana.





El próximo sábado se reinicia el torneo con los partidos de los cuartos de final en el que buscan su pase a las semifinales.



Cuartos de final



Burkina Faso vs Túnez 10:00 AM



RD Congo vs Ghana 10 AM



Senegal vs Camerún 1:00 PM



Egipto vs Marruecos 1:00 PM.