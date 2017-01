Serena Williams hace historia y vuelver a ser la número uno del mundo

Serena Williams se impuso a su hermana Venus, en el duelo estadounidense por el título en el Abierto de Australia, por 6-4 y 6-4, para recuperar así el puesto de número uno del mundo, y conquistar este título por séptima vez, y sin ceder un set.



Serena, además rompió la igualdad que mantenía con la alemana Steffi Graf y figura ahora con 23 Grand Slams, a un solo título de Margaret Court. Todo ello, en 88 minutos de en una final pobre en cuanto a juego, y que acabó con 46 errores no forzados, 25 de ellos para Venus.

Al término del partido, Serena atendió a los medios muy emocionada y dijo que se sentia en la cima y que no habia mejor lugar de conseguirlo que en Melbourne.

"Es un sentimiento muy especial tener 23 (Grand Slam). Me hace sentirme grande. He estado buscándolo desde hace mucho tiempo. Cuando lo tuve en mi radar sabía que tendría la oportunidad de lograrlo y ahora estoy aquí. Y no hay mejor lugar para hacerlo que Melbourne", comentó.

"Mi primer Grand Slam llegó aquí, y alcanzando el 23 aquí también y encima contra Venus, es ese tipo de historia que hace que se convierta en una leyenda. No se podía haber escrito una historia mejor".

Tras recuperar el número uno del mundo. "No sé qué decir, que me siento bien y en la cima. Así es como me siento", finalizó la reina del tenis, que ya domina otra vez la lista de la WTA.