David Beckham: ''Quedé devastado cuando el United me vendió al Real Madrid''

El ex jugador inglés, David Beckham, ha soprendido a todos los medios luego de las declaraciones que brindó a la cadena BBC en uno de los programas musicales más prestigiosos del Reino Unido.

Según ha revelado Diario As, Beckham se refirió al día que se enteró de su venta del Manchester United al Real Madrid y que lo dejó devastado: ''Quedé devastado cuando Ferguson y el Manchester me vendieron al Real Madrid".

Asimismo desveló que por esa decisión estuvo mucho tiempo sin ver partidos de su equipo: ''Del disgusto que me llevé estuve tres años sin ver un partido del United".

Además, confesó que su etapa en el conjunto blanco fue única pero que ser parte del equipo no estaba en sus planes: ''La etapa en el Madrid fue bonita. Mis planes eran retirarme en el Manchester United, pero no me dejaron. El club me vendió a España, al Real Madrid. Para mí fue una conmoción", dijo el ex jugador de los Diablos Rojos.

Beckham fue fichado por el Madrid en 2003 por una cifra de 35 millones de euros. Fue el cuarto fichaje de los llamados "Galácticos" realizado por la directiva presidida por Florentino Pérez.