Polémica: Daniella Chávez acusa a Eduardo Vargas de machista

La espectacular modelo, Daniella Chávez, quién fue involucrada en su momento con Cristiano Ronaldo, ha vuelto a ser noticia luego de las publicaciones que ha hecho en redes sociales con relación al nuevo jugador de Tigres, Eduardo Vargas.

DANIELLA CHÁVEZ REVELA EL SUPUESTO ROMANCE CON CRISTIANO RONALDO

Y es que el flamante fichaje del equipo mexicano, ha generado polémica con unos supuestos 'tuits' que respondió a la modelo, quién lo acusó de ser un machista.

El problema empezó cuando la chilena publicó en su cuenta oficial de Twitter que su compatriota no rinde en clubes como lo hace con la selección de su país. Esto seguramente molestó al delantero, que no lo pensó para contestarle por medio de mensajes directos, haciendole saber que si continuaba con sus declaraciones, sacaría a la luz todo lo que él sabe de la modelo.

Según reveló el Diario Record, Chávez se refirió a lo ocurrido y comentó que no entiende el porqué de la reacción machista del jugador: ''Yo sólo di una simple opinión de futbol, no dije nada de Vargas como persona. No lo conozco personalmente ni tampoco lo quiero conocer", declaró la modelo.