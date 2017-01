José Mourinho rechazó una oferta del fútbol chino

El impacto que ha causado China en el mercado de fichaje no ha pasado desapercibido para José Mourinho. El estratega portugués aceptó haber rechazado una oferta del fútbol asiático y mostró su preocupación por diversos factores.

“Entiendo que se vayan con 31 años y vuelvan con la cuenta bancaria llena, no comprendo tanto que se vayan los jóvenes en plena explosión de su carrera”, esto en alusión al fichaje de Oscar, ex futbolista del Chelsea que aceptó la oferta de 61 millones de euros por el Shanghai SIPG.

TE PUEDE INTERESAR: MICHAEL BRADLEY CRITICA FUERTEMENTE A DONALD TRUMP

Además agregó: “Yo ya he rechazado una gran oferta para ir a China, pero no voy a criticar a nadie que decida hacerlo. Es su elección, su vida. Sólo ellos pueden decidir qué hacer con su vida, lo que necesitan para su futuro. Otros dirigentes de la Premier han sido críticos, pero yo no soy un crítico"

Mourinho concluyó diciendo: “Al final el jugador que quiere irse es un jugador que ya no quieres tener en tu equipo. Imagínate al futbolista que tiene 24 o 25 años y quiere irse ¿a los 24 o 25? vale, adiós, sé feliz. El jugador que tiene 31 o 32 años y y decide irse, bien, perfecto. Luego vuelven con la cuenta bancaria llena. Cuando son jóvenes y tienen la oportunidad de estar en las mejores competiciones y deciden marcharse, tal vez es mejor que se vayan".