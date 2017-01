El West Ham ha acusado este lunes al internacional francés Dimitri Payet de "falta de respeto y compromiso" después de su venta al Olympique de Marsella por 25 millones de libras (29,3 millones de euros).



En una carta publicada en la página web del club, David Sullivan, copropietario del West Ham, asegura que está "decepcionado" con el futbolista galo y que, aunque "no necesitaban vender a nadie", su marcha "es para fomentar la unidad de la plantilla".



"El club está tremendamente decepcionado de que Dimitri Payet no demostrara el mismo compromiso y respeto con el West Ham United que el club y los aficionados le demostraron a él, sobre todo cuando firmó un nuevo y lucrativo contrato de cinco temporadas y media el pasado año", dice Sullivan.



"Quiero dejar claro que no tenemos ninguna necesidad de vender a nuestros mejores jugadores y que la decisión de dejar irse a Payet fue en concordancia con los deseos del entrenador y para fomentar la unidad de la plantilla. La junta directiva y yo hubiéramos preferido que se quedara para demostrar que nadie está por encima del club", añade.



Payet, de 29 años, llegó a los 'Hammers' en junio de 2015 procedente del Marsella por 10,7 millones de libras, y en su primera campaña anotó 12 goles, lo que le valió para ser nominado al premio a mejor jugador del año por el sindicato de futbolistas de Inglaterra (PFA).



El pasado 12 de enero, el futbolista nacido en la isla de La Reunión comunicó oficialmente su deseo de no seguir jugando en el West Ham. Después de varios días de especulaciones y negociaciones, el internacional galo recaló el domingo en el Marsella por 25 millones de libras, con un contrato de cuatro temporadas y media.



"Estoy seguro que con los futbolistas que reforzarán la plantilla en enero el equipo será más fuerte al final de este mercado de traspasos que al inicio", publica Sullivan.



"Ahora tenemos que seguir mejorando y mantener el nivel que hemos demostrado, ganando cinco de nuestros últimos siete partidos, para continuar escalando en la tabla de la Premier League", concluye el copropietario del West Ham en la nota.



El conjunto del este de Londres ha fichado a dos jugadores este mes de enero: el defensa portugués José Fonte, llegado procedente del Southampton por 8 millones de libras (9,2 millones de euros), y el mediapunta inglés Robert Snodgrass, del Hull City, por 10,2 millones de libras (12 millones de euros).