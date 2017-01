El delantero del Leicester City, Leonardo Ulloa, se mostró dolido con su técnico Claudio Ranieri y dejó claro que no va a jugar más con el conjunto inglés. El delantero argentino publicó en Twitter su descontento y comunicó su decisión de no vestir más la camiseta del vigente campeón de Premier League.



"Con todo el respeto para los aficionados del Leicester. Me siento traicionado por Ranieri y estoy decepcionado con el club. No volveré a jugar para ellos...", comentó Ulloa.

VER: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA INGLESA



Hace dos días el futbolista argentino ya manifestó su deseo de marcharse: "Gracias a todos los aficionados del Leicester City Football Club. Han sido dos años maravillosos, pero necesito sentirme futbolista de nuevo".

LA RESPUESTA DE RANIERI



El técnico italiano afirmó hoy en rueda de prensa que cuenta con el jugador: "Sé que está muy, muy nervioso e inquieto, pero no vamos a cambiar nuestro parecer. Para nosotros es un jugador importante y no queremos venderlo". "Quiero que Leo se quede aquí y espero que esté calmado y entienda mi situación. El club sabe mi opinión y Leo también. Es un futbolista fantástico, una persona fantástica y confío mucho en él", sostuvo Ranieri.