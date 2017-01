Antonio Cassano: ''El único reproche fue el Real Madrid''

El jugador italiano, Antonio Cassano, ha sorprendido a los medios luego de revelar que la peor decisión que ha tomado en su carrera fue fichar para el Real Madrid. Además se refirió al fútbol chino y a sus ex compañeros de selección, Buffon y Totti.

''El único reproche en mi carrera se llama Real Madrid. Tenía seis años de contrato y tras uno, me fui'', afirmó el delantero.

Asimismo, confiesa que tuvo que renunciar a mucho dinero: ''Estaba totalmente loco y renuncié también a un montón de pasta. Luego, por suerte, en Génova conocí a mi mujer”.

También dejó claro que aunque en estos momentos no se encuentre con equipo, no piensa retirarse en la liga China: ''Hubo una llamada, pero para mí el fútbol es algo serio. Quien habla de proyectos yendo allí dice una gilipollez, sólo lo hace por dinero. Yo ya gané mucho, a mí me interesa la competición, jugar con los mejores. Hacerlo en Europa. Quiero seguir divirtiéndome y espero que llegue una oportunidad''.

Por último, habló sobre su deseo de seguir viendo partidos de sus compatriotas Gianluigi Buffon y Francesco Totti: ''Pueden hacerlo sin problemas otro par de años, en esta Serie A siguen marcando la diferencia''.

Gigi, quién también fue invitado en el programa no estuvo de acuerdo y le respondió: ''Ya sabes lo que opino, Antonio. Otro año y medio y dejamos espacio a los demás, no podemos hacer el ridículo'', finalizaron.