Casillas: ''Me extraña que Navas no sea el mejor arquero del mundo''

El arquero del Oporto, Iker Casillas, brindó declaraciones donde comentó sobre su salida del club blanco, las críticas a Cristiano Ronaldo, y soprendió al hablar sobre Keylor Navas.

Casillas manifestó que en el club portugués se siente más liberado: ''Me siento aliviado en lo futbolístico, más libre. Tengo presión porque me debo a mi club pero con todo lo que sucedió hace un año y medio no tiene nada que ver. Sí que me he sentido muy observado pero lo más importante es volver a encontrarse uno mismo".

También explicó que no pensó que su salida del Madrid sería de esa forma: ''Con el tiempo cada uno tiene la despedida que quiere. No quería salir de otra manera. Lo que pasó esa semana lo sabemos las personas que lo tenemos que saber y yo no quería la despedida porque no la sentía. El presidente me llamó y me pedió si podía ir al Bernabéu. Ya era jugador del Oporto, me dieron permiso e hicimos la despedida".

Asimismo, reveló sentirse dolido cuando salió del equipo blanco: "Sí, me fui triste de la que fue mi casa. Pero es un club en el que los jugadores estamos un tiempo mínimo".

El ex arquero merengue se refirió a los pitos de la afición sobre Cristiano: ''Como madridista no entiendo los pitos a Cristiano; acaba de ganar el trofeo al mejor jugador del mundo. El año pasado recuerdo un momento difícil antes de la marcha de Benítez. Luego al final se fueron esas nubes con la Champions. Si mete 2 o 3 goles por partido que es lo que se le exige, es una locura. Hay que ayudarle, que haya gente a su alrededor y que el club ayude a proteger a los jugadores. Tiene que intentar seguir siendo el jugador que es, el mejor jugador del mundo".

Por último, se refirió al costarricense Keylor Navas: ''A muchos les dije que les veía muy capacitados para estar ahí (Keylor y Casilla). Keylor hace una temporada pasada extraordinaria, me extraña que no se le haya considerado el mejor por encima de Gigi (Buffon)", finalizó.