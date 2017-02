El portero costarricense del Real Madrid Keylor Navas se se sincera y habla de los rumores de su posible salida. "Quiero estar muchos años aquí", dice.

Navas también cuenta en entrevista amplia a El Larguero sobre los silbidos del Bernabéu, las palabras de Cristiano Ronaldo y detalla el nombre del jugador que le ha maravillado en los entrenos.

¿Su familia está feliz? Tiene a unos cuantos viviendo en Madrid, ¿no?

Sí, vinieron 14 de visita. Están todos en mi casa. Cuando hacen un viaje, vienen bastantes. Nosotros estamos contentos cuando tenemos gente en la casa. Estamos de fiesta todos los días: jugamos al bingo, vemos una película… Se van el domingo de nuevo a Costa Rica.

¿Dónde se los llevaron el domingo?

A la nieve, que algunos no la conocían. Se lo pasaron muy bien. En Costa Rica no hay nieve y no tenían la oportunidad de ver tanta.

¿Se siente querido por la afición?

Sí, desde el principio. La afición me ha querido bastante y tengo que estar muy agradecido. Siempre trato de devolver ese cariño con un gran trabajo sobre la cancha.

Parece que el Madrid no es líder por el ambiente que hay en el Bernabéu…

Realmente a lo que prestamos atención es a lo que tenemos dentro. Siempre se puede mejorar y trabajamos para hacerlo. Poco a poco vamos cumpliendo nuestros objetivos. Nos sentimos bien y fuertes. No queremos perder ese sentimiento de grupo y queremos seguir ganando.

-¿Se sorprendió de los pitos de la afición del Madrid a Casillas, Cristiano…?

Son cosas que pasan. Era nuevo y no me cogió por sorpresa. Al final los momentos en los que jugadores y afición están unidos el equipo es muchísimo más fuerte. Entonces cuando la afición llega y nos apoya es una inyección para nosotros. Al final es eso lo que queremos.

¿Se imagina un Bernabéu animando desde el minuto 1?

Yo lo he vivido. Cuando hemos tenido que remontar algún que otro partido se vive un ambiente increíble desde que bajas del bus. Uno no puede dar menos porque es consciente de lo que quiere la afición. Nosotros agradecemos que estén a full con nosotros. Sé que hay momentos que las cosas a veces no salen bien, pero en esos momentos es cuando se necesita el apoyo y ser más fuertes. Cuando hemos hecho una remontada, la afición estuvo increíble.

¿Le sorprendió lo de Cristiano ante la Real Sociedad?

Cristiano lo que nos transmite y lo que dice a Ramos es que él quiere a toda la afición. No le da lo mismo que le piten. Le duele que le piten, pero él sabe que la afición apoya. Él siempre intenta ayudar con goles.

¿Vio su reacción contra el público?

No lo he visto, pero yo me quedo con la sensación que él transmite al vestuario. Está comprometido con el club y quiere ganar títulos como todos para dar alegrías a nuestros aficionados.

¿Con quién se lleva mejor en el vestuario?

Con todos, tenemos un vestuario muy lindo.

¿Kiko Casilla?

Sí, me llevo muy bien. La gente puede pensar que no. La teoría de todo el mundo es que los porteros se tienen que llevar mal, pero siempre he dicho que más allá de futbolistas somos seres humanos. En este vestuario todos queremos llevarnos bien.

¿Cómo es Sergio Ramos? ¿Se nota que es capitán?

Es un capitán excelente. Siempre que el momento es duro saca el pecho para que le peguen las balas. Tiene una mentalidad muy fuerte. No es casualidad todo lo que ha hecho en su carrera. Nos transmite esa seguridad y liderazgo.

¿Le afectó a Ramos lo de Sevilla?

Es difícil. No le afectó a nivel futbolístico, pero sí a nivel sentimental. Nunca los insultos están bien. Yo a Ramos le he escuchado hasta cantar el himno del Sevilla.

¿Quién le maravilló más en los entrenamientos del Real Madrid?

Me han maravillado muchos. Todos son muy buenos. Lukita Modric. Cuando yo esté viejo podré decir que jugué con él. Tenemos a Cristiano, que es el mejor. Sergio es un excelente central. Me sorprendió mucho Pepe. Puedo seguir diciendo un montón y no terminamos.

¿Quién tira mejor las faltas en los entrenamientos?

Eso está duro. Hay muchos que compiten. Cris le pega muy bien. Ramos le pega muy bien. Bale, James, Kroos, Isco… Tenemos jugadores de sobra ahí.

¿Cómo ve a James Rodríguez de ánimo?

Obviamente cuando un jugador tiene una molestia y no puede estar con el grupo te hace sentir mal. Y si no juegas es normal que no estés contento del todo. Él siempre respetó a todos y se esforzó. A pesar de su situación fue un ejemplo. Cuando la gente trabaja, al final llega su recompensa.

¿Es justo Zidane?

Yo creo que sí. Él toma sus decisiones y toma cada una de ellas pensando que es la mejor para el grupo. Un equipo son 25 jugadores y el entrenador no puede poner a todos. Zidane ha sido muy claro con todos. En cualquier momento, cualquiera puede jugar. A lo mejor no han jugado lo que han querido, pero siempre tuvieron la oportunidad de jugar. Tiene a toda la plantilla entrenando a full.

Hay algunos que dicen que Morata juega poco…

Es otro jugador increíble. Tengo compañeros muy buenos. Para mí un jugador que cuando entra y da todo y cuando entrena y da todo, tiene el respeto ganado de todos.

¿Es justa la prensa con el equipo?

Es normal en el ser humano. Cuando algo va muy bien hay gente que está deseando que no vaya bien para hablar lo contrario. Todos tenemos claro dónde queremos llegar y eso es lo que nos importa. Trabajar fuerte y pelear por todos los títulos.

¿Cuál es la principal virtud de Zidane?

Sabe manejar muy bien el grupo. Tácticamente está muy bien preparado, pero además tiene ese don con las personas. Si a alguien le molesta algo, tiene la liberta de hablar con esa persona. Esas cosas ayudan muchísimo al jugador.

¿Qué tal con Florentino Pérez?

Me llevo muy bien con él. Estoy muy agradecido con él. Me trajo al Real Madrid y cumplí mi sueño gracias a él. Él nunca tuvo un comportamiento malo hacia mí. Por eso estoy muy tranquilo.

Pero estuvo en un avión destino a Manchester…

De eso ya hablé bastante. Lo único que me acuerdo de eso es que hablé con mi esposa: "De aquí va a pasar lo que Dios quiera y yo no me voy a preocupar por nada. Estaré donde Dios quiere que esté". Ahora estoy cumpliendo mi sueño de jugar en el mejor equipo del mundo, ir a entrenar a Valdebebas todos los días… No sé qué más le puedo pedir a la vida.

¿Rezó por no irse?

Llegué a mi esposa le dije lo que pasaba, la agarré de la mano y rezamos una oración. Le pedí a Dios, al señor Jesús, que tomara el control de la situación y que yo iba a aceptar lo que pasara. No me iba a preocupar por lo que pasara. Yo iba a estar donde él quisiera que estuviera. Fue un año increíble y ganamos la Champions. Cuando uno pone las cosas en manos de Dios, las cosas salen increíbles.

¿Cuándo ve portadas con De Gea o Courtois le molestan?

Yo lo tengo muy claro. Aquí siempre van a traer a los mejores del mundo. Eso me motiva porque eso significa que yo estoy aquí entre los mejores. Yo sé que hay muchas cosas que no están en mi mano, pero las que estén en mi mano voy a luchar por ellas. Quiero estar muchos años aquí. Lo tomo todo con mucha tranquilidad.

Usted es un competidor nato. Cuando estaba Casillas usted decía: "Que me dejen competir"…

Sinceramente, en el caso de que venga otro portero es difícil porque tengo dos compañeros ahora mismo increíbles que compito con ellos. Pero no pienso en bajar los brazos en ningún momento. Sea el que sea voy a competir con lealtad y voy a tratar de esforzarme. Además, yo puedo aprender de la gente. Nunca me voy a cerrar de la gente. Yo aprendo de Kiko, de Rubén, de Yopis, de algún portero del Castilla…

¿Le gustaría aprender de De Gea?

Yo puedo aprender de él viéndole por la tele. También de Courtois, de Buffon,… De todos.