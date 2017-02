Antoine Griezmann se va al Manchester United, informan en Francia e Inglaterra

Noticia que cae como balde de agua fría: Antoine Griezmann deja el Atlético de Madrid y se va al Manchester United. Así lo informa al final de la noche de este miércoles el medio "Yahoo Sport France" y que ya están replicando los portales más importantes de Inglaterra.

Griezmann, de 25 años, llegará al United a cambio de 100 millones de euros que es lo que vale su cláusula y ganará unos 18 millones al año con su nuevo contrato.

El acuerdo se firmará por los siguientes 5 años e iniciará desde junio del 2017 que se una al equipo que dirige Mourinho donde le tocará compartir a su amigo y compañero de selección Paul Pogba.

El vicepresidente ejecutivo de United, Ed Woodward, es quien ha estado a cargo de las negociaciones y ya ha logrado un acuerdo con el Atlético de Madrid aunque el anuncio no se hará oficial sino hasta el final de temporada.

Prestigiosos medios como el The Telegraph, Manchester Evening New, The Mirror, The Independend entre otros informan el principio de acuerdo al que se ha llegado.

Incluso adelantan que Griezmann usará la camiseta número 7 en la próxima temporada.

De concretarse su traspaso, el United será el tercer equipo profesional en la carrera de Griezmann desde su debut en el 2009 con la Real Sociedad de España y luego desde el 2014 con el Atlético de Madrid.