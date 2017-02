"Cholo" Simeone habla sobre detención de jugador del Atlético de Madrid

El jugador de 20 años Lucas Hernández fue detenido por la autoridades de Madrid debido a que se supone que maltrató a su actual pareja.

Debido a eso en España, el tema del momento es la detención del joven futbolista del equipo 'colchonero' que es comandado por Diego Simeone.

DETIENEN A JUGADOR DEL ATLÉTICO DE MADRID

“En realidad no tengo ninguna información oficial de lo que ha pasado y me parece apresurado dar alguna opinión de algo que en realidad no tengo información" empezó declarando 'Cholo'.

"Hemos leído escuchado las informaciones no oficiales y estamos en esa situación, mucho más de esto no podemos comentar” cerró Simeone.