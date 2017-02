Ronaldinho ofrecerá su Balón de Oro al Barcelona

El ex jugador del Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, ha sido presentado esta tarde en el Camp Nou como nuevo embajador del club azulgrana, desempeño que realizará en los próximos diez años.



En el acto de presentación, además de agradecer al club por este cargo, ha desvelado que en breve entregará al museo del FC Barcelona el Balón de Oro con el que fue distinguido como mejor jugador de 2005.

''GUARDIOLA ME PIDIÓ QUE ME QUEDARA EN BARCELONA''



"Entregaré el Balón de oro al Museo. No hay nada más justo que esté aquí, en el sitio más apropiado. Me siento muy emocionado y contento de volver a mi casa", aseguró.

"Pocas personas pueden decir que les ha llegado la invitación del Barcelona para ser su embajador. No encuentro palabras para dar las agracias al Barcelona", comentpo emocionado el brasileño.



Se le ha preguntado por el partido entre el Barcelona y el PSG, en el que ambos equipos se jugarán en febrero un puesto para los cuartos de la Liga de Campeones, pero el futbolista se ha mostrado distante y sin decantarse por ninguno dijo: "Será un partido muy lindo", ha añadido.



Horas antes, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, el entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha valorado la elección del jugador brasileño: "Me parece muy bien que Ronaldinho sea el embajador del club. Relacionar al Barca con alegría siempre es bueno".