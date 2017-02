Agenda: Partidazos este sábado en las diferentes ligas del mundo

Las ligas más importantes de Europa iniciaron su actividad desde este viernes, pero los grandes partidos se comienzan a disputar el sábado. En la Premier League muy temprano el Chelsea defiende su liderato al enfrentar al Arsenal en un verdadero partidazo a partir de las 6.30 de la mañana.

Mientras que Tottenham en casa enfrentará a las 11:30 de la mañana, hora hondureña, al Middlesbrough para poder seguirle los pasos al equipo de Antonio Comte.

En España el Barcelona la tiene bastante difícil jugando en casa ya que no puede fallar para seguir aspirando a la Liga, a partir de las 9:15 se mide al Athletic Club esperando un tropiezo del Real Madrid el domingo.

El Atlético de Madrid, que es cuarto en la tabla de posiciones, recibe al Leganés en un partido que se presume será accesible.

También habrá actividad en Francia, Italia y Alemania, mientras que en América la competitiva liga mexicana vive duelos apasionantes como el Morelia vs América o Tigres vs Toluca.

LIGA PREMIER

06:30 AM: Chelsea vs Arsenal

09:00 AM: Hull City vs Liverpool

11:30 AM: Tottenham vs Middlesbrough

EN FRANCIA

10:00 AM: Monaco vs Nice

1:00 PM: Dijon vs PSG

EN ALEMANIA

8:30 AM: Bayern Munich vs Schalke 04

11:30 AM: Borussia Dortmund 11:30 RB Leipzig

EN ITALIA

1:45 PM: Bologna vs Napoli.

EN ESPAÑA

6:00 AM: Málaga vs Espanyol

9:15 AM: Barcelona vs Athletic Club

11:30 AM: Atlético Madrid vs Leganés

1:45 PM: Valencia vs Eibar

LIGA DE MÉXICO

5:00 PM: Cruz Azul vs Querétaro

7:00 PM: Morelia vs América

7:00 PM: Tigres vs Toluca

9:00 PM: Necaxa vs Monterrey

