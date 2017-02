Chelsea no tuvo piedad y golea al Arsenal en la Premier League

Chelsea, con goles de Marcos Alonso, Eden Hazard y Cesc Fàbregas, se deshizo este sábado sin complicaciones del Arsenal en Stamford Bridge (3-1) y aumentó a 12 puntos su diferencia en lo más alto de la Premier League.



Los hombres de Antonio Conte, intratables este curso en liga, no tuvieron excesivos aprietos para superar en el derbi de Londres a sus vecinos, que no dieron la sensación en ningún momento de estar capacitados de competir con los 'Blues'.



El técnico italiano sólo hizo un cambio con respecto al once que empató entre semana en Anfield con el Liverpool (1-1), y apostó por el español Pedro Rodríguez en lugar del brasileño Willian, al que le tocó esperar su turno en el banquillo.



El resto, el once que los aficionados ya se han aprendido de memoria, con su característico 3-4-3: con Courtois en la portería; Azpilicueta, David Luiz y Cahill en la defensa; Kanté, Matic, Moses y Alonso en la medular; y Pedro, Hazard y Diego Costa arriba.



Por su parte, Arsene Wenger, técnico de los 'Gunners', que, sancionado, tuvo que ver el partido desde la grada, buscaba una reacción de los suyos tras la sorprende derrota del martes en casa a manos del Watford (1-2).

Hizo tres cambios el preparador francés, dando entrada a Walcott en lugar de Giroud, a Bellerín por Gabriel, y a Oxlade-Chamberlain por el lesionado Ramsey.



Sin embargo, la resistencia 'Gunner' sólo duró 13 minutos, el tiempo que tardó Alonso, con su cuarto tanto de la temporada, en perforar de cabeza la meta de Cech.



El carrilero español, en una acción dudosa por una supuesta falta sobre Bellerín, cabeceó, llegando desde atrás, un rechazo tras un testarazo inicial de Costa al larguero.



El Arsenal, además del gol, sufrió la lesión del lateral derecho español, que tuvo que ser sustituido por el brasileño Gabriel, un central reconvertido.



Tuvieron los visitantes dos buenas ocasiones para igualar la contienda en la recta final del primer tiempo, primero una clara de Gabriel y más tarde otra tras un disparo desde dentro del área de Özil, pero en ambas acudió Courtois puntual al rescate de los suyos.



Sin embargo, a los ocho minutos de la reanudación, los 'Blues' dejaron prácticamente sentenciado el choque con un soberbio gol del belga Hazard, que recogió la redonda en el centro del campo, se quitó de encima a Coquelin, recortó a los dos centrales y definió a la perfección ante la salida de Cech.



Danny Welbeck, que ingresó en el terreno de juego en el minuto 70 por el decepcionante Walcott, pudo descontar en el 78, con un buen testarazo picado abajo que Courtois despejó con una mano magnífica a saque de esquina. En la siguiente jugada fue Mustafi el que la tuvo en la cabeza, pero su remate se marchó ligeramente desviado.



Con el partido visto para sentencia, remató la faena Fàbregas (m.85), quien había saltado al campo un minuto antes: el exjugador del Arsenal castigó a sus antiguos compañeros con un preciso globo tras un error garrafal de Cech en la entrega. El guardameta checo, inexplicablemente, regaló el balón a Cesc con la derecha y éste no desaprovechó la ocasión.



El gol de la consolación de los de Wenger llegó con el tiempo ya cumplido, en el minuto 91, cuando Giroud cabeceó desde el primer palo al fondo de las mallas un preciso centro de Monreal.



El primer tanto del Arsenal en el Bridge en las últimas cuatro temporadas no fue más una mera consolación para unos 'Gunners' que se despiden prácticamente de la Premier League, que parece tener dueño.

Alineaciones

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Víctor Moses, Kante, Matic, Marcos Alonso, Pedro, Diego Costa y Hazard.



Arsenal: Cech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Oxlade-Chamberlain, Coquelin, Walcott, Özil, Alex Iwobi y Alexis Sánchez.