Juego entre Celta-Real Madrid se suspenderá por temporal lluvioso

El juego de Liga entre Celta de Vigo y Real Madrid programado para este domingo está a punto de quedar suspendido.

Un temporal azota la zona norte de España por lo que es arriesgado disputar este encuentro debido a los vientos huracanados y lo frágil que resulta el estadio de Balaídos.

El alcalde de la ciudad de Vigo, Abel Caballero, informó que el partido no se realizará, aunque la cuenta del club español informa que está pendiente la confirmación de la suspensión por lo que es un hecho que no se realizará.

"Ya he hablado con el presidente del Celta y ahora están elaborando el informe técnico. La decisión es irreversible. Esta noche el temporal fue muy severo, levantó la cubierta, una de las chapas; los bomberos no pueden acceder para arreglarlo. El campo no está en condiciones y vamos a primar la seguridad, en estas condiciones no se puede jugar mañana", explicó Abel Caballero en la radio española Cadena SER.

Este temporal lluvioso dañó una parte de la estructura del estadio y se tuvo que suspender el partido entre Deportivo la Coruña y el Betis en Riazor.

"Lo prioritario es el cuidado del espectador, hay un temporal realmente interesante y ojalá las medidas de seguridad se cumplan", dijo el entrenador del Celta Eduardo "Toto" Berizzo.

"Que se piense en los aficionados, ellos deben de ser los protegidos, los equipos esperaremos a cuando nos digan que hay que jugar", justificó.

Y cerró: "Nosotros nos encontramos en un momento futbolístico muy bueno y eso necesita de partidos. Pero pensando a mayores desearía que el partido contra el Real Madrid lo disfrute la gente, y si la gente corre algún tipo de riesgo desde ya desearía otro escenario", ha explicado.

