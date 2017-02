Rafael Nadal sueña con ser presidente del Real Madrid

El popular tenista español Rafael Nadal comentó en un acto en Valencia que le gustaría ser el presidente del Real Madrid, esto teniendo en cuenta que es fanático del club merengue.



"Nunca se sabe lo que puede pasar. Todo el mundo sabe que soy un apasionado del fútbol y el Real Madrid es mi equipo. Hablar de eso ahora es una utopía, pero si me lo preguntas, claro que me gustaría ser presidente¨, ratificó el nacido en Mallorca.

Aunque, tras expresar lo anterior, Nadal reconoció que su equipo está siendo bien gestionado y que por ahora no cree que lo necesiten.



¨De todas formas, estamos muy bien como estamos, tenemos un gran presidente y no creo que el Real Madrid me necesite para nada ni que vaya a pasar¨, finalizó.



Hay que recordar que el tenista es uno de los símbolos de los últimos grandes éxitos deportivos de España a nivel mundial, por lo que su nivel de popularidad en el país es significativo.



Además, Rafael Nadal conoce la experiencia de ser ovacionado por el estadio Santiago Bernabéu luego de un homenaje que le brindaron en el césped de dicho inmueble.