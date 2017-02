Simeone culpa a los árbitros de la eliminación de Copa del Rey ante el Barcelona

¡Polémico y directo! Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, fue duro con el arbitraje luego de la eliminación de su equipo ante el Barcelona en la Copa del Rey.

El estratega argentino no se anduvo por las ramas y aunque su frase inicial fue conciliadora: "Hay que felicitar al Barcelona por manejar todo muy bien”. Después todo cambiaría.

¿Puede decir en qué fue superior el Barça?

El Barça fue superior en los números. En el fútbol cuentan los números y en eso el Barça fue superior.

¿Vio la posibilidad de clasificarse en algún minuto?

-¿En algún minuto? En todo el partido vi opciones. Hicimos 35 minutos buenos. Jugó con criterio, trató de hacer daño. Me voy con la sensación de orgullo. Después de cinco años, seguir compitiendo así no es tan fácil. El equipo puso el cuerpo, el hambre, el corazón y jugó con pasión. Nos tocó quedar fuera pero con la cabeza alta. Quedan tres meses fantásticos e igual podamos mantener esto que hicimos contra ellos en el segundo del otro día.

Se le vio enfadado en la última acción.

Ustedes ven todo. No hace falta que me pregunten. Nosotros hablamos de fútbol y ustedes deben hablar de lo que normalmente hablan.

¿Hay un antes y un después de este partido?

Cuando nos tocó perder aquí con nueve dije que algo bueno podía venir. Y esta vez siento exactamente lo mismo. Cuando uno cae derrotado así queda algo bueno dentro del equipo. Siento la misma sensación que el año pasado. Después de los golpes que hemos recibido siempre propusimos. Si fuese hincha del Atleti, y aunque me hubiera gustado en la final, estaría orgulloso e iría el domingo a apoyar en el Calderón. Me hubiera gustado estar en la final y haber jugado mal. Pero me voy con lo que tengo.

El tono de la rueda de prensa fue subiendo y se marchó con un mensaje. Tras esa conferencia ante los periodistas, Simeone criticó la gestión de los árbitros: "Los árbitros se pueden equivocar, igual que los jugadores. Pero a los jugadores se les aparta y a los árbitros no sé si se les puede apartar. Tengo claro que en Champions tenemos más opciones que en Liga y Copa".