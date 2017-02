El milagro del club argentino Atlético Tucuman en Ecuador

La clasificación de Atlético Tucumán a la próxima fase de repesca de la Copa Libertadores será otro capítulo difícil de olvidar en la historia del certamen continental.

El equipo argentino protagonizó una verdadera odisea para llegar al estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, donde superó por 1 a 0 a El Nacional de Ecuador.

Vuelos perdidos por confusiones administrativas, un autobús volando a 130 kilómetros por hora por la carretera con el embajador argentino a bordo.

Para cerrar una victoria agónica, que fue posible gracias al gran gesto del dueño de casa para esperar una hora (el reglamento tolera 45 minutos de mora) y jugar el partido que terminaron ganando, fue el resumen de una noche de locura.

El uniforme fue prestado por la selección sub20 de Argentina que está disputando el sudamenricano en Ecuador.

Al estadio llegaron una hora más tarde del horario que estaba estipulado para que empezara el encuentro. Además, no tenían ropa ya que los bolsos de utilería habían quedado en Guayaquil, pero como la selección Sub 20 de Argentina está jugando el Sudamericano en Ecuador, les prestaron las camisetas, pantalones y botines.

"Por suerte llegaron los chicos de la selección con la ropa -prosiguió-, Como en el barrio, prácticamente estábamos en patas y sin ropa, a unos le quedaban bien los botines, a otros grandes, a otros chicos. Hoy me levanté y no podía ni pisar porque los que me dieron me quedaban chicos", relató relató Bruno Bianchi, jugador del club argentino.

"Estaba todo en orden, los papeles, todo bien, la autorización estaba. De la nada dicen que no puede viajar el avión. Que no estaba para esa altura y el avión venía de Chile, pasó la cordillera, pudo terminar todo en una tragedia", dijo Bianchi, por la velocidad a la que viajaron.