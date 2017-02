Figo confiesa la razón por la que cambió al Barcelona por el Madrid

El ex jugador del Real Madrid, Luis Figo, reveló la verdadera razón por la que se vio obligado a abandonar la plantilla del Barcelona.

Figo, que fichó por el equipo catalán en 1995 donde jugó hasta el año 2000, confesó que el motivo de su marcha fue porque en ese entonces no se sintió un jugador reconocido.

''Al final de cuentas, si no estás realmente sintiéndote cien por cien reconocido en el seno de lo que entregas y lo que haces, no por parte de la gente, sino de los que manejan y gestionan el club, cuando tienes otras ofertas te planteas cambiar y fue lo que pasó'', comentó el portugués.

Asimismo, dijo que en su fichaje para el Real Madrid no solamente le atraía la parte económica: ''Al final no era solo la parte deportiva y económica, me movía también más gente y al final tomas el paso y no hay vuelta atrás''.

También reconoció que su amigo y ex compañero del Madrid, Zinedine Zidane, está realizando un buen trabajo con el equipo ahora como director técnico: ''Lo está haciendo mejor que nunca. El Real Madrid es un club difícil porque busca siempre resultados inmediatos y mejorar eso es difícil''.

Por último declaró que no tiene curiosidad por entrenar a ningún equipo, aunque podría aventurarse como seleccionador de Portugal.: "Tampoco me llama mucho la curiosidad de poder entrenar porque puedes ser muy buen entrenador y no tener resultados", finalizó.