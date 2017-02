Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, afirmó este jueves, que en el Santiago Bernabéu no se podría disputar la final de la Copa del Rey porque habrá obras en el estadio madridista.

Barcelona y el Alavés disputarán la final de la Copa del Rey el 27 de mayo, la sede de dicho encuentro aún no esta definida y el presidente del Real Madrid Florentino Pérez declaró que el Santiago Bernabeu no estará en condiciones para esas fechas.

Ver: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

"En el Bernabéu no se puede jugar la final de Copa porque hay obras. Nosotros tenemos que cumplir con la licencia", declaró.

El Barcelona pide a gritos que el Santiago Bernabéu sea cede para la final de la Copa del Rey, difícilmente sea otorgada dicha petición debido a la rivalidad eterna entre ambos clubes y ante la gran posibilidad de la coronación del conjunto catalán.

Además, también habló sobre el portero del Manchester United, David de Gea, y negó movimientos del Real Madrid para intentar fichar al jugador del conjunto inglés.

"De Gea, alguien está enredando por ahí. Nosotros no vamos a desmentir todas las cosas que salen de los fichajes. Nosotros no trabajamos en ningún fichaje hasta que no termine la temporada. Concretamente en este caso, nadie ha hecho algo y está todo el mundo encantado con Keylor Navas", apuntó.